Думата на 2022 втора година ще бъде „нямадаимавойна“. Това каза в ефира на bTV Radio журналистът Иво Инджев.

„Няма как да се стигне до пълномащабна война. Путин, в каквото и да го подозираме, си дава много добре сметка, че е сам срещу целия свят. Негови съюзници са Венецуела, Беларус и Северна Корея. Срещу всичко това той има мощта на НАТО, Запада, на развития свят, което го превъзхожда, като икономически потенциал, десетки пъти. Така че той няма как да спечели пълномащабна война и на него това му е ясно и затова сега се опитва да се измъкне от капана, в който сам се натика“, каза Инджев.

Той коментира и думите на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заяви, че подготвените от Запада санкции при руска инвазия в Украйна "по същество ще отрежат Русия от международните финансови пазари". Според Инджев последствията от такива санкции ще са леки за Европа.

„Европа е изключително икономически мощна. Те ще бъдат фатални обаче за руската икономика и за начина на живот в Русия“, обясни той.

Инджев допълни, че руските войски са вече много изтощени.

„Има много съобщения за изтощение, за демотивация във военния състав, което е разбираемо – живеят в полеви условия вече двама месеца. Рано или късно Путин трябва да реши какво да прави с тях. Не може до безкрайност да ги държи там и да шантажира целия свят“, каза още той.