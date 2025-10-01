Италия, страната на висшата мода, на вкусната пица и пастата, ще има национален ден срещу критиките, подигравките и обидите, насочени срещу физическия вид на хората - така наречения бодишейминг.

Този ден ще се пада на 16 май, предадоха АНСА и Ройтерс. Това стана възможно, след като Сенатът – горната камара на парламента – одобри законопроект.

Официално денят ще се нарича Ден срещу осмиването на физическия вид на хората. Законът, с който се създава този ден, предстои да бъде публикуван в италианския Официален вестник. Денят ще повиши информираността за опасностите, свързани с осмиването на външния вид на хората.

Самият италиански премиер Джорджа Мелони е била жертва на подобно отношение. Преди няколко години журналист по време на оживен спор ѝ заяви, че тя не може да го уплаши, защото е била прекалено ниска – 1,20 метра - и той дори не можел да я види.

Мелони заведе дело и журналистът беше глобен, тъй като съдът прецени, че изказването му е било физическа дискриминация спрямо Мелони, която е висока около 1,6 метра.

Днес Сенатът на парламента на Италия одобри и създаването на още един национален официален празник – на 4 октомври, ще бъде денят на Свети Франциск от Асизи. Първото му честване ще бъде догодина.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK