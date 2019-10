Властите в Испания издадоха нова заповед за арест на бившия председател на испанската автономна област Каталуния Карлес Пучдемон, съобщава „Фокус”. Обвиненията към него са за организиране на метеж и злоупотреба с държавни средства.

Пучдемон беше една от ключовите фигури в инициирането на референдум и последвалото обявяване на независимост на региона от Испания.

По-рано днес Върховният съд в Мадрид осъди деветима каталунски лидери на лишаване от свобода за срок от 9 до 13 години за противодържавна дейност и злоупотреба с публични средства.

Прокуратурата настоя за по-строги наказания за обвиняемите. Тя призова на бившия вицепредседател на Женералитата на Каталуния Ориол Жункерас да бъде наложено наказание за 25 г. затвор.

Трима други министри на Барселона бяха осъдени на по 12 г. лишаване от свобода.

Пучдемон, който живее в изгнание в Белгия, обяви за кошмарни присъдите на Върховния съд на Испания срещу част от водачите на сепаратисткото движение в испанската автономна област.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.