Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му не търси война, но ако Израел или Съединените щати нападнат, то Иран ще се защити „с решителност“.

„Америка и Израел се опитват да разделят и разрушат Иран, но нито един иранец не иска Иран да бъде разделен“, каза той в предварително записано телевизионно интервю, цитирано от Ройтерс.

Тези изявления идват на фона на продължаващото напрежение между Иран и Израел, както и на новите санкции, наложени от Европейския съюз.

Днес Великобритания, Германия и Франция активираха механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран, обвинявайки страната в нарушаване на условията на ядреното споразумение от 2015 г. Русия, от своя страна, осъди този ход, като го нарече контрапродуктивен и предупреди, че може да дестабилизира региона.

