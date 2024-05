Шведската полиция е задържала няколко души и отцепила голям район в Стокхолм, след като патрул е чул предполагаеми изстрели, предаде Ройтерс.

"Полицейски патрул в Страндваген в Стокхолм е чул гърмежи и заподозрял, че е имало стрелба", посочват от полицията на сайта си.

Органите на реда допълват, че засегнатият район се намира между столичния мост Дюргарден, Нобеловия парк и църквата "Оскар". В този район се намира и посолството на Израел.

Няколко души са били задържани и е започнало разследване по подозрение за тежко престъпление с оръжие, добавиха от полицията.

