Приключи строителството на най-големия круизен кораб в света. Той бе построен в корабостроителница във Финландия. Круизният кораб вече направи първото си плаване в открити води.

Корабът се казва „Иконата на моретата“ и е собственост на Royal Caribbean International. Дължината му е 365 метра и ще тежи 250 800 тона.

Когато отплава във водите на Карибите през януари 2024 г., той ще побере около 5610 пътници и 2350 души екипаж. На борда ще има най-големият аквапарк в света, който се намира в море.

Настоящият притежател на титлата най-голям круизен кораб в света е от флота на Royal Caribbean - „Чудото на моретата“, който направи първото си плаване миналата година и е малко по-малък с дължина 362 метра.

The world’s biggest cruise ship, named Icon of the Seas, has completed construction and will set sail next year. pic.twitter.com/Fnyo2f0PBN