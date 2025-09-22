Преди началото на общия дебат в ООН се очаква подобна стъпка и от други шест държави.

В Ню Йорк днес се очаква специална среща по инициатива на Франция и Саудитска Арабия за възраждане на идеята за решаване на конфликта чрез създаването на две държави - Израел и Палестина.

Израелския премиер Бенямин Нетаняху определи признаването на Палестина като награда за терора на Хамас. Критики отправиха и част от семействата на заложниците.

Анализатори отбелязват, че ходът има символично значение, но може да усили натиска върху Израел и неговите съюзници да преразгледат позициите си за войната в Газа и бъдещите преговори.

