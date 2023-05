Кралицата на рока Тина Търнър почина на 83 години след дълго боледуване. С вокалната си сила и комбинацията си от различни стилове - R&B, фънк, рок и поп, тя оставя музикално наследство, което дълго ще помним.

През 1958 г. се появява за първи път на музикалната сцена с името Литъл Ан. През 1960 г. изгрява с името Тина Търнър в комбинация с партньора си Айк - като Ike & Tina Turner.

Нейните музикални записи през годините са хроникьор на събитията в живота ѝ - от нещастната ѝ връзка с първия ѝ съпруг Айк до завръщането ѝ с поредица от хитове през 80-те години на миналия век.

Би Би Си направи класация на най-обичаните и популярни нейни песни.

1. River Deep, Mountain High (1966)

Тина Търнър започва професионалната си кариера в нощните клубове на Сент Луис през 1956 г. Там тя среща музиканта Айк Търнър, който по-късно става неин съпруг.

Един от шедьоврите на поп музиката идва 10 години по-късно, когато продуцентът Фил Спектър заявява, че иска да работи с певицата.

Въпреки че песента е приписвана на дуото, Спектър не позволява контролиращият Айк да присъства на записите в студиото, а Тина е щастлива, че има възможността да работи с някого друг – при това с хор и оркестър, събрани за нея.

„Бях просто момиче от Тенеси, което се хвана с Айк и стана певица. Никога, никога не съм виждала нещо подобно, освен във филмите“, пише Тина в автобиографията си.

Песента се качва до номер три в музикалните класации на Обединеното кралство, но се проваля в САЩ. Радио коментаторите казват, че River Deep не е достатъчно „черно“ парче, за да бъде ритъм енд блус, и не е достатъчно „бяло“, за да бъде поп.

2. Proud Mary (1971)

През 1969 г. песента Proud Mary на групата Creedence Clearwater Revival става истински хит. Две години по-късно Айк и Тина правят неин кавър – като трансформират оригиналното безгрижно кънтри-рок звучене в експлозивна и епична фънк ода за свободата.

Започвайки с плавно говорене в началото, гласът на Тина разкрива своята мощност в развитието на песента. Новият запис прави впечатление на музикалните фенове в САЩ и той достига четвъртото място в класацията на „Билборд“ и носи награда „Грами“.

През 2005 г. Бионсе отдава своята почит към Тина Търнър, като изпълнява песента в „Кенеди център“, а три години по-късно двете певици изпълняват песента в дует на наградите „Грами“.

https://btvnovinite.bg/svetut/tina-tarnar-pochina-na-83-godini-sled-dalgo-boleduvane.html

3. Nutbush City Limits (1973)

Тина увековечава родния си град в Тенеси в текста на тази песен. Позитивната мелодия е носталгичен спомен от разрушителното ѝ детство, голяма част от което прекарва в бране на памук.

Три години след излизането на Nutbush City Limits, Тина напусна Айк, след като дълго е подлагана на домашно насилие, което поставя кариерата ѝ в риск.

4. Let's Stay Together (1983)

Търнър трябва да започне отначало и да се изгради отново като соло изпълнител. За завръщането ѝ помага срещата ѝ с двама членове на английската електро-поп група Heaven 17.

Мартин Уеър и Глен Грегъри търсят певец за албум с кавър версии за свой проект. Певицата няма сключени звукозаписни договори към този момент и пътят за обща музика се оказва лесен.

Когато тя влиза в звукозаписното студо, там няма други музиканти и изненадано пита "Къде е групата?", очаквайки оркестър в стил Фил Спектър. Вместо това ѝ показват синтезатори.

Let's Stay Together на Ал Грийн става първият ѝ хит в Топ 10 на Обединеното кралство от десетилетие.

5. What's Love Got to Do With It (1984)

С тази песен Тина Търнър затвърждава таланта си на соло звезда. Тя е била предлагана на сър Клиф Ричард, Дона Съмър и групата „Бъкс Физ“. Първоначално Тина я възприема за прекалено лека, но се съгласява да я запише по своя начин, "насилствено, с гравитация и със сурова емоция". Нейното секси, предизвикателно изпълнение, придружено от музикален видеоклип, в който тя крачи по улиците на Ню Йорк в черна кожа, ѝ носи успех. Това е първото ѝ соло изпълнение, което става номер едно в САЩ и печели запис на годината на наградите „Грами“.

На 44-годишна възраст тя става и най-възрастната жена (по това време), изкачила се до първото място в САЩ.

6. Private Dancer (1984)

Заглавната песен от най-продавания албум е записана за първи път от „Дайър Стрейтс“. Зад нея стои фронтменът на групата Марк Нопфлър. Бандата обаче решава, че не е подходяща за мъжки вокал. По-късно Тина казва в интервю, че не е осъзнала, че песента е за секс работник.

„Никога през живота си не ми се е налагало да правя това. Но мисля, че повечето от нас са били в ситуации, в които е трябвало да се продадат по един или друг начин“, пише Тина в книгата си.

„Когато станах жената на Айк, когато мълчах, за да избегна спор, когато останах с него въпреки копнежа да си тръгне - това е всичко, за което си мислех, когато изпях песента. За тъгата да правиш нещо, което не искаш правиш, и то ден след ден. Много е емоционално", споделя още певицата.

10 снимки Снимка: EPA

7. We Don't Need Another Hero (1985)

We Don't Need Another Hero и Тина Търнър се появяват във филма на Мел Гибсън „Лудия Макс 3: Отвъд Клетката на смъртта“.

Песента е класическа мощна балада от 80-те години, текстът асоциира с постапокалиптичния свят във филма. Търнър се появява в музикалното видео в образа на Онти Ентити – героинята ѝ от филма. Тина коментира, че се е свързала с нейния образ, защото е „силна и издръжлива“.

„Тя загуби толкова много, а след това премина през поредица от предизвикателства, за да накара мъжете в нейния свят да я уважават. Свързах се с нейните борби, защото ги преживях“, казва певицата.

Песента е пореден хит, който се изкачва до номер две в САЩ, получава номинация за „Грами“ и наградата „Айвър Новело“

8. The Best (1989)

През 1988 г. песента е написана за Бони Тайлър, но певицата я изпълнява, без да я превърне в особен хит. На следващата година Тина добавя допълнителна вокална сила и ново рок звучене. Парчето се превръща в една от най-емблематичните песни за Търнър и е сред знаковите „химни“ на десетилетието.

Песента често е погрешно наричана Simply The Best - реплика от припева ѝ, който озвучава множество реклами през годините, сред които на Pepsi с участието на самата Търнър. Тя е и музика на кампанията за популяризиране на ръгби лигата в Австралия.

9. Steamy Windows (1989)

Тази песен влиза в албума Foreign Affair на Търнър от 1989 г.. Текстовете на блус песента поставя феновете на певицата пред въпроса – „какво се случва на задната седалка“.

Това е друго феминистко парче на Тина, в което се пее за водещата роля на жените в интимните им моменти с партньор. Музикална критици определят песента като „възхитително рискован номер“ и „пакостливо тичане на струните на китара“.

10. GoldenEye (1995)

Темата за Джеймс Бонд е крайъгълен камък за всеки артист. След успеха на номинирания за „Оскар“ биографичен филм на Тина от 1993 г. What's Love Got to Do With It, продуцентите на Бонд я призовават за дебюта на Пиърс Броснан като 007.

GoldenEye е написана от Боно и Ди Едж от U2. Фронтменът ѝ дава нещо като демо вариант, по който има още много да се работи.

„Не разбирах каква е мелодията. Накрая изпълних това, което мислех, че е най-близо до нея. "Трябваше да работя много усилено. Знаех, че мога да изпея всичко, което ми се даде“, споделя Тина.