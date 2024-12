Има многобройни случаи на навлизане на безпилотни самолети във въздушното пространство на военноморска база „Ърл“ в Ню Джърси. За това съобщиха нейни служители в петък, след като притеснението сред жители в региона продължава да расте.

Служители на военноморската оръжейна станция заявиха, че са „наясно“ с наблюденията в региона и „продължават да координират тясно действията си с федералните и щатските агенции, за да гарантират безопасността на персонала“.

„Въпреки че не са идентифицирани преки заплахи, можем да потвърдим многобройни случаи на навлизане на неидентифицирани дронове във въздушното пространство над военноморската оръжейна станция „Еърл“, заяви пред ABC News Бил Адисън, служител по връзки с обществеността на военноморската станция.

„Базата остава подготвена да реагира на всякакви потенциални рискове, като използва стабилни мерки за сигурност и усъвършенствани възможности за откриване“, каза още той.

От базата не съобщават кога са били засечени дроновете.

