„Хизбула“ изстреля ракети по израелския град Хайфа (ВИДЕО)

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ заяви, че е изстреляло ракети по израелския град Хайфа, предаде Франс прес.

Залп от ракети е бил изстрелян и по зоните северно от Хайфа, допълни движението.

„Хизбула“ също така заяви, че е изстреляла дронове по военна база близо до град Хадера, в Централен Израел.

В открита война в Ливан с израелските сили проиранската групировка редовно съобщава, че изстрелва снаряди и ракети по съседа си, отбелязва Франс прес.