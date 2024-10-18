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„Хизбула“ изстреля ракети по израелския град Хайфа (ВИДЕО)

Изстреляни са и дронове по военна база близо до град Хадера

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:01 ч. 18.10.2024 г.

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ заяви, че е изстреляло ракети по израелския град Хайфа, предаде Франс прес.

Залп от ракети е бил изстрелян и по зоните северно от Хайфа, допълни движението.

„Хизбула“ също така заяви, че е изстреляла дронове по военна база близо до град Хадера, в Централен Израел.

В открита война в Ливан с израелските сили проиранската групировка редовно съобщава, че изстрелва снаряди и ракети по съседа си, отбелязва Франс прес.

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