Близо 10 000 парализирани души чакат за чипа на Мъск

Хиляди хора са се записали в списъка на чакащите, за да получат имплант Neuralink, според „Индипендънт“.

Президентът на Neuralink Донг-Джин Сео, заяви, че приблизително 10 000 души са в дългия списък, за да получат чипа от компанията на предприемача Илон Мъск. Представител на компанията обясни, че всеки може да кандидатства за чипа чрез формуляр в секцията „Регистър на пациентите“ на уебсайта на Neuralink. Компанията откри тази възможност през 2025 г.

В момента Neuralink е имплантирала 12 пациенти. Очаква се компанията да извърши процедурата на още 13 до края на годината. Към средата на 2025 г. само кандидати с парализа, дължаща се на състояния като заболяване на моторните неврони или увреждане на гръбначния мозък, отговарят на условията за процедурата, предаде БГНЕС.

Веднага след началото на операциите по чипиране Донг-Джин Сео нареди на Neuralink да разработи собствен хирургически робот. В противен случай компанията просто няма да може да чипира всички.

През април Мъск заяви, че роботите ще надминат най-добрите човешки хирурзи след около пет години. В началото на октомври американецът Ник Рей, на когото е поставен имплант Neuralink, демонстрира как управлява роботизираната си ръка. Той се научи да движи манипулатора, както и да стиска и отпуска пръстите му, използвайки ума си.

