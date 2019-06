Близо 100 хил. души излязоха протест в Прага с искане за оставката на чешкия премиер Андрей Бабиш, съобщава БТА.

Това е най-голямата демонстрация в столицата на Чехия от десетилетия, твърдят журналисти, намиращи се на мястото на събитието.

Бабиш се разследва за измама с европейски субсидии и конфликт на интереси, става ясно от проект за доклад на Европейската комисия.

„Андрей Бабиш всяка седмица ни дава по още една причина да излезем на демонстрация. Дойде ни до гуша", заяви организаторът на протеста Бенямин Рол.

От края на април в Чехия редовно има протести срещу Бабиш и министърката на правосъдието Марие Бенешова, която според демонстрантите цели да възпрепятства съдебния процес срещу премиера.

The Czech Republic witnessed its biggest political protest since the fall of communism after an estimated 120,000 people gathered in Prague to demand the resignation of the prime minister, Andrej Babiš.pic.twitter.com/p4hO3xH2ga