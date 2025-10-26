dalivali.bg
Стихията, отнела живота на 229 души: Хиляди във Валенсия на протест (ВИДЕО)

Причината за трагедията - системата за ранно предупреждение на населението се е активирала с 12 часа по-късно

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:09 ч. 26.10.2025 г.

Хиляди излязоха по улиците на Валенсия в навечерието на първата годишнина от историческите наводнения в испанския град.

Стихията отне живота на 229 души.

Потопът в Испания: Стотици са без дом, десетки остават в неизвестност

След потопа на 29-и октомври миналата година, всеки месец на трагичната дата семейства, загубили близки, и хиляди испански граждани настояват за справедливост и оставката на регионалния премиер Карлос Мазон.

Причината - Мазон е активирал системата за ранно предупреждение на населението с 12 часа по-късно.

Снощи около 50 хиляди испанци изпълниха улиците във Валенсия и скандираха "Оставка " и "убиец".

