Хеликоптер на американската армия се е разбил близо до военна база в щата Вашингтон късно в сряда вечерта. Това съобщи представител на американските военни в изявление, пише Си Ен Ен.

Съвместната база „Льюис-Маккорд“ потвърждава, че хеликоптер се е разбил на 17 септември вечерта в селска местност близо до базата.

Инцидентът е станал около 21:00 часа тихоокеанско лятно време.

Представителят не посочи дали има жертви, като добави, че инцидентът „все още се разследва и към момента няма допълнителни подробности“.

Съвместната база „Льюис-Маккорд“ се намира в окръг Пиърс, щата Вашингтон.

В изявление в социалните медии рано сутринта в четвъртък, офисът на шерифа на окръг Търстън съобщи, че заместниците на съседния окръг „са били изпратени по сигнали за възможна катастрофа на хеликоптер в района на езерото Саммит. Заместниците са локализирали мястото, за което се смята, че е мястото на катастрофата“.

Езерото Саммит се намира на запад от базата, в район югозападно от Такома.

Засега не е известно колко хора е имало на борда.

