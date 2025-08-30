Любопитна новина от Балканите. Хърватско село припозна поп-звездата Тейлър Суифт за своя снаха.

Причината е, че предците на нейния годеник са емигрирали в Съединените щати от Хърватия, преди повече от век.



Най-успешната през последните години изпълнителка се сгоди за Травис Келси - звезда на отбора по американски футбол "Канзас Сити Чийфс".



Келси е потомък на две семейства от хърватското село Велике Драге на самата граница със Словения.

Травис и по-големият му брат Джейсън разкриха хърватските си корени през януари тази година.



Във Велике Драге и до днес има потомци на фамилиите Юркович и Щайдухар, които са далечни братовчеди на футболната звезда.

