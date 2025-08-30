dalivali.bg
Хърватско село припозна поп-звездата Тейлър Суифт за своя снаха

Певицата наскоро се сгоди за звездата на американския футбол Травис Келси

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:17 ч. 30.08.2025 г.

Любопитна новина от Балканите. Хърватско село припозна поп-звездата Тейлър Суифт за своя снаха.

Причината е, че предците на нейния годеник са емигрирали в Съединените щати от Хърватия, преди повече от век.

Най-успешната през последните години изпълнителка се сгоди за Травис Келси - звезда на отбора по американски футбол "Канзас Сити Чийфс".

Келси е потомък на две семейства от хърватското село Велике Драге на самата граница със Словения. 

Ходил до дома ѝ и твърдял, че има син от нея: Тейлър Суифт с ограничителна заповед срещу преследвач

Травис и по-големият му брат Джейсън разкриха хърватските си корени през януари тази година.

Във Велике Драге и до днес има потомци на фамилиите Юркович и Щайдухар, които са далечни братовчеди на футболната звезда.

