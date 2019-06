Бързащи шофьори се впуснаха в кално приключение заради необичаен маршрут на GPS платформата „Гугъл Мапс”, съобщи "Денвър Чанъл". Картите отвели шофьорите по черен път, за да спестят време до летището в гр. Денвър, щата Колорадо.

Заради трудното придвижване и кални участъци се образувало задръстване, тъй като и други шофьори били прeкарани по неравния път.

Millennials who depended way too much on Google Maps



"Dozens of vehicles are left in 'muddy mess of a field' after Google Maps offered drivers a 'shortcut' to Denver airport" pic.twitter.com/hCy56qIF0e