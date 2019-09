В пламенна и гневна реч шведската тийнейджърка и екоактивистка Грета Тунберг упрекна световните лидери за тяхното бездействие срещу климатичните промени. Тя говори в началото на срещата на върха за климата, организирана от ООН, предаде Франс прес.

"Не трябваше да съм тук, трябваше да съм на училище, от другата страна на океана. Вие откраднахте моите мечти и моето детство с вашите празни думи. Но младите започват да разбират вашето предателство", каза Грета Тунберг.

"Аз обаче съм от онези, които имат шанс. Хората страдат, умират. Цели екосистеми рухват. Ние сме в началото на масово изчезване, а всичко, за което вие говорите, е пари и небивалици за вечен икономически растеж. Как се осмелявате?", каза още екоактивистката.

Неочаквано на конференцията се появи американският президент Доналд Тръмп. Тунберг не изглеждаше много доволна да го види и наблюдаваше с видимо недоволство как с пристигането си президентът говори с репортери.

За разлика от нея, Тръмп възприе положително шведската активистка и написа в "Туитър": "Тя изглежда много щастливо младо момиче, гледащо към светло и чудесно бъдеще. Беше толкова хубава гледка."

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO