Гърция няма да толерира нелегално навлизане на мигранти на нейна територия и ще засили сигурността по своите граници, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, цитиран от „Ройтерс“.

Мигранти започнаха да се събират на турско-гръцката граница, след като Турция съобщи, че ще пусне хилядите бежанци блокирани в страната след подписването на споразумението между Анкара и ЕС през 2016 г.

Има сведения, че на турско-гръцката граница се е стигнало до конфронтация между мигранти и гръцките сили на реда. Гръцката полиция е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се, за да преминат нейната граница.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.