Пожар избухна в стара жилищна сграда в оживения квартал Коулун в Хонконг и уби поне 5 души, а 19 са ранени. На мястото на инцидента са пристигнали пожарникари и пътна полиция, като някои околни пътища е трябвало да бъдат отцепени, което е нарушило движението в сутрешния час пик, предаде Ройтерс.

Пламъците са избухнали пред фитнес център на първия етаж и бързо са се разпространили към горните етажи на сградата.

Пожарът е оценен на трета степен в петстепенната система на града и е бил потушен един час след като противопожарните служби са пристигнали на място.

Най-малко шестима от ранените са в тежко състояние, съобщават от местната болница, като състоянието на един от тях е критично.

Административният директор на Хонконг - Джон Лий, изрази съболезнованията си към семействата на жертвите и заяви, че съответните служби са инструктирани да окажат помощ на всички засегнати от пожара.

#WATCH At least 5 dead and 40 were injured after a #fire in a #HongKong building. Thick smoke was coming out of the building; some people had been waving towels at windows while waiting to be rescued. pic.twitter.com/x95UTkXJW9