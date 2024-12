Земетресението с магнитуд 7,1, което разтърси Калифорния в петък, създаде огромна пукнатина в Земята, видима на сателитни снимки, пише Си Ен Ен.

Това беше второто силно земетресение в района за по-малко от 48 часа.

Непосредствените щети, които то причини, бяха много ясни. По пода на магазините имаше счупени бутилки и взривени консервни кутии, а други предмети, които бяха окачени по стените, се преобърнаха.

С изгрева на Слънцето на следващия ден стана ясно, че релефът на района се е променил.

Сателитни изображения, предоставени на Cи Ен Ен от Planet Labs, Inc., показват, че в района близо до епицентъра се е образувала голяма пукнатина.

The 7.1 magnitude earthquake that shook California on Friday created a massive crack in the Earth visible in satellite images https://t.co/ozGJx6Qe5T pic.twitter.com/PcvWVO2RVp

Тя се простира на известно разстояние от зона, в която очевидно преди е имало вода. Ерозията върху пустинния пясък показва, че част от водата е била изсмукана.

Спътниковата снимка не е единственото доказателство, че топографията на региона е променена от земетресението.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ