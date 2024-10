Полицията посъветва хората, живеещи наблизо, да „останат на закрито, докато службите за спешна помощ реагират на инцидента, и да държат вратите и прозорците затворени“.

Компанията BAE Systems е един от най-големите изпълнители на отбранителни продукти в света. Тя произвежда огромен набор от военна техника и технологии - включително ядрени подводници, изтребители, танкове и кораби, както и оръжия и боеприпаси.

#UPDATE: Two people taken to hospital after fire at nuclear submarine shipyard in Cumbria, northern england https://t.co/Wr2LEnaHMl pic.twitter.com/knwWZVcGt6