Главният прокурор на щата Ню Йорк заведе дело срещу Доналд Тръмп, три от децата му и фондацията му, навръх рождения му ден.

Обвинението е, че собствената организация на Тръмп е работила за него по време на кампанията му през 2016 година и е извършвала незаконни действия.

Тръмп отговори в "Туитър" така:

"Нелепите демократи в Ню Йорк правят всичко възможно, за да ме съдят за фондация, която спечели 18 милиона и 800 хиляди долара и даде за благотворителност повече пари, отколкото спечели – 19 милиона и 200 хиляди долара."

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...