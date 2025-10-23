По време на мащабно учение на германските въоръжени сили късно следобед, полицай простреля войник, участващ в учението.

Според полицейското управление в Инголщат, свидетели подали сигнал до полицията, след като видели ранен мъж. Полицията изпратила няколко служители на мястото. Според органите на реда, причината за инцидента е била „комуникационна грешка“.

Говорител на полицията заяви, че са били наясно с мащабното съвместно учение „Marshal Power“, което е било планирано да се проведе в продължение на няколко дни в различни региони, но не са знаели, че въоръжени военни ще се намират в Ердинг в сряда заради това.

В момента се провежда „интензивно разследване“, за да се установи къде точно е възникнала „комуникационната грешка“. Полицията и армията е трябвало да тренират заедно за сценарий на отбранителна операция, но вместо това в сряда вечер (22 октомври) полицаи са открили огън по войник.

Инцидентът, за щастие, е приключил сравнително без сериозни последствия — според полицията войникът е бил само леко ранен и е бил изписан от болницата след кратко амбулаторно лечение.

