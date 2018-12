Френската полиция все още издирва стрелеца, който уби двама и рани 12 души в Страсбург снощи. Основният заподозрян е 29-годишния Шериф Шекат.

Шекат е трябвало да бъде задържан по-рано същия ден по подозрение в съучастие в убийство и грабеж.

От коледния базар е избягал с такси, като е заплашил шофьора. От таксиметровия шофьор властите знаят, че стрелецът е ранен.

„Провежда се операция за арестуване на нападателя. Той е известен на полицията с много и провинения от общ характер, за които вече е бил осъждан тук и в Германия, и за които е излежал присъдите. 350 души са мобилизирани, за да му попречат да избяга”, обяви френският вътрешен министър Кристоф Кастанер.

След стрелбата на базара заподозряният на два пъти е влязъл в престрелка с полицията и е ранен, съобщава Франс прес.

Шериф Шекат е на 29 години, роден е в Страсбург и вече е бил в полезрението на полицията като възможна терористична заплаха. Прокуратурата е започнала разследване за тероризъм, но точните мотиви за стрелбата все още не са установени.

По информация на френски медии полицията е претърсила жилището на заподозряния в страсбургския квартал „Онберг” и там е открила ръчни гранати.

Сградата на Европейския парламент, която се намира наблизо, е била временно затворена от съображения за сигурност.

Председателят на Европарламента Антонио Таяни написа в „Туитър”, че институцията няма да се уплаши от тероризма.

"Изразявам своята скръб за жертвите от нападението в Страсбург. Този парламент няма да се уплаши от терористични или криминални атаки. Нека да продължим напред."

I express all my sorrow for the victims of the Strasbourg attacks. This Parliament will not be intimidated by terrorist or criminal attacks. Let us move on. We will continue to work and react strengthened by freedom and democracy against terrorist violence.