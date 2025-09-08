dalivali.bg
Арестуван в Русия: Французин опитвал да стане най-бързият човек, прекосил Европа с велосипед

Той е обвинен в незаконно преминаване на граница

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:38 ч. 08.09.2025 г.

Френски гражданин беше арестуван в Русия и поставен под предварителен арест, съобщиха френски дипломатически източници, предаде АФП.

Задържането идва след ареста на друг французин, Лоран Винатье, в Русия през 2024 г. Париж и Вашингтон обвиняват Москва в практиката на „заложничество“ – задържане на техни граждани по безоснователни обвинения с цел размяна за руснаци, задържани в Запада.

„Бяхме информирани за ареста и предварителния арест на един наш гражданин в Русия, в Далекоизточния регион“, заявиха източниците, без да уточнят датата или обстоятелствата около ареста.

Кремъл: Санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си

„Нашият генерално консулство в Москва се свърза с руските власти и поиска консулска защита“, добавиха дипломатите.

Френският вестник Le Monde съобщи, че задържаният е 44-годишният Софиян Сехили, ултрамаратонец и приключенски колоездач, който се опитвал да стане най-бързият човек, прекосил Европа с велосипед. Според изданието той е обвинен в незаконно преминаване на граница.

Руският държавен новинарски канал ТАСС, цитирайки извънредните служби в Далечния изток, потвърди, че Сехили е задържан във Владивосток по подозрение за незаконно преминаване на границата.

На своя уебсайт Сехили се представя като ултраендуренс състезател и приключенски колоездач, базиран в югозападна Франция. „Живея и дишам за колоезденето,“ пише той на английски, цитиран от БГНЕС. „Чиста и неподправена страст, която формира живота ми през последните петнадесет години.“

Лоран Винатье, 49-годишен изследовател в швейцарска неправителствена организация за посредничество при конфликти, беше арестуван в Русия през юни 2024 г. и осъден за нарушение на закона за чуждестранни агенти – случай, който Франция определи като „произволен“.

Винатье сега е замесен в нови обвинения за шпионаж, които предвиждат до 20 години затвор.

