Френската гражданка Соня Меджри ще влезе в историята като първата жена във Франция, изправена пред съда по обвинение в геноцид, след като съдът отхвърли жалбата ѝ по делото. Новината беше съобщена от Агенция Франс Прес, позовавайки се на източници, близки до разследването.

36-годишната Меджри ще бъде не само първата французойка, върнала се от Сирия, която ще се яви в съда във Франция за геноцид над язидите, етно-религиозна малцинствена група, говореща кюрдски, но и първата французойка, която ще бъде съдена за това престъпление, наказуемо с доживотен затвор.

Меджри е една от жените, завърнали се от Сирия след разпада на „Ислямска държава“. Обвиненията срещу нея са изключително тежки: тя е заподозряна в поробването на язидско тийнейджърско момиче през пролетта на 2015 г., по време на престоя си в територии, контролирани от джихадистите.

Преди да замине за Сирия през 2014 г., за да се присъедини към "Ислямска държава", Соня Меджри е управлявала малък щанд за храна във Франция. Докато е в Сирия, тя се омъжва за френско-алжирския гражданин Абделнасер Беньюсеф — считан за ключова фигура в оперативната клетка на „Ислямска държава“.

Беньюсеф е съден задочно за геноцид, престъпления срещу човечеството и тероризъм, заради нареждането на провален атентат срещу църква във Вилжюиф, предградие на Париж, през 2015 г. Смята се, че е бил убит през 2016 г.

През 2014 г. бойци на „Ислямска държава“ нападат района Синджар в Северен Ирак, населен предимно с язиди. Хиляди мъже са избити, а жени и деца са отвлечени. ООН официално призна нападенията за геноцид.

Десетки европейски граждани, включително жени, заминаха за Сирия и Ирак по време на разцвета на халифата. Част от тях се завърнаха в страните си след поражението на „Ислямска държава“, като повечето са обвинени в участие в терористична организация. Обвинения в геноцид обаче са изключително редки.

