12 активисти, обвинени, че са помагали на хора във Франция незаконно да се снабдят с лекарство за евтаназия, бяха изправени пред съд в Париж. Това става, докато във Франция се обсъжда законопроект за право на асистирана смърт.

Подсъдимите, които са на възраст между 74 и 89 години, са членове на асоциацията Ultime Liberté (Крайна свобода), която се бори за легализиране на медицински асистираната смърт във Франция, пише АФП.

Те са обвинени, че са помагали на десетки хора да закупят пентобарбитал – лекарство, използвано за асистирано самоубийство от лекари в страни като Белгия и Швейцария, между август 2018 г. и ноември 2020 г.

Много от тях са пенсионери и бивши учители без криминално досие, които сега са изправени пред обвинения за трафик на незаконни вещества.

Ако бъдат признати за виновни, те рискуват до 10 години затвор, въпреки че присъдите се очаква да бъдат значително по-леки, като се вземат предвид смекчаващи обстоятелства, включително възрастта им.

Бернар Сенет, лекар сред подсъдимите, заяви, че е помагал на страдащи хора да умрат при по-добри условия.

„Спокоен съм, защото не се чувствам виновен“, каза той.

Във Франция пентобарбиталът е разрешен единствено за евтаназия на животни, докато в Съединените щати лекарството се използва за изпълнение на смъртни присъди.

Малко страни регулират медицински подпомаганото умиране, а в много от тях подпомагането на човек да сложи край на живота си остава престъпление, дори при случаи на тежки и нелечими страдания.

През май долната камара на френския парламент одобри законопроект за право на асистирана смърт – първата стъпка в дълъг процес, който може да предостави на пациентите медицинска помощ за прекратяване на живота при ясно определени обстоятелства.

