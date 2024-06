Тъй като районът е труднодостъпен, спасителите успели да потушат пожара на острова само от морето и от въздуха.

Междувременно полицията арестува 13-те души, когато 55-метровата яхта Persefoni акостира в крайбрежното предградие на Атина „Вулиагмени“. След това лодката е задържана и претърсена. Според гръцките медии на борда е имало 17 туристи от Казахстан.

Dozens of #wildfires in #Greece this week have left one person dead and forced evacuations. Over 120 firefighters have been deployed. And 13 people were arrested after fireworks from yacht spark forest fire on island of Hydra. pic.twitter.com/8VqhS3bXay