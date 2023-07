Легендарният американски поп и джаз певец Тони Бенет почина на 96-годишна възраст, съобщават световните медии.

Бенет е известен с песни като The Way You Look Tonight, Body and Soul и (I Left My Heart) In San Francisco.

Той си партнираше и със звездни изпълнители - от Лейди Гага до Арета Франклин и Франк Синатра, който го нарича "най-добрият певец в бранша".

По време на кариерата си, продължила осем десетилетия, певецът продава милиони записи и печели 20 награди "Грами", включително награда за цялостно творчество.

Смъртта му е потвърдена от публицистката му Силвия Уайнър в изявление за "Асошиейтед прес".

Тя съобщава, че той е починал в родния си град Ню Йорк. Няма конкретна причина за смъртта, но през 2016 г. Бенет е диагностициран с болестта на Алцхаймер.