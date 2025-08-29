Мъж, осъден за убийствата на трима души през 1992 г., беше екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във Флорида в четвъртък. Това е 11-ата екзекуция в южния щат на САЩ тази година.

59-годишният Къртис Уиндом беше осъден на смърт за убийството на приятелката си Валери Дейвис, майка ѝ Мери Любин и Джони Лий, мъж, за когото се твърди, че му е дължал хазартен дълг.

Екзекуцията беше извършена в 18:17 ч. местно време в щатския затвор на Флорида, а последните му думи бяха неразбираеми според свидетели от американските медии.

Върховният съд на САЩ отхвърли последната му жалба в сряда. Уиндом беше осъден за убийството на Лий заради дълг от 2000 долара, преди да застреля приятелката си в апартамента ѝ и майка ѝ.

Тази година в САЩ са извършени 30 екзекуции, най-много от 2014 г. насам, когато 35 затворници бяха екзекутирани. Флорида е извършила най-много екзекуции – 11. Следват я Южна Каролина и Тексас с по четири.

25 от екзекуциите тази година са извършени чрез смъртоносна инжекция, две чрез разстрел и три чрез азотна хипоксия, която включва изпомпване на азотен газ в маска за лице, причинявайки задушаване на затворника. Използването на азотен газ като метод за смъртно наказание е осъдено от експерти на ООН като жестоко и нечовешко.

Смъртното наказание е отменено в 23 от 50-те щата на САЩ, докато в три други Калифорния, Орегон и Пенсилвания е въведен мораториум.

Президентът Доналд Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и в първия си ден на поста призова за разширяване на употребата му „за най-жестоките престъпления“.

По-рано тази седмица Тръмп заяви, че ще иска смъртно наказание за убийства във Вашингтон като част от мерките срещу престъпността в столицата на страната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK