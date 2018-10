Европа приветства България за бързите действия при разкриването на убийството.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер поздрави българските власти след ареста на заподозрения за убийството.

„Бързата реакция и съвместните усилия демонстрират решимостта за постигане на справедливост при такива позорни действия. Мислите ни са със семейството и приятелите на Виктория Маринова”, посочи председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Говорителят на ЕК Маргаритис Схинас започна седмичната си пресконференция с обръщението към българските власти.

„Председателят Юнкер приветства бързите и активни усилия на премиера Бойко Борисов и на българските власти, които в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи от другите държави-членки на ЕС, успешно арестуваха заподозрения убиец на журналиста Виктория Маринова”, заяви той.

Председателят на Европарламента Антонио Таяни също реагира в социалните мрежи. „Поздравяваме българските власти за бързината и точността на разследването, което направи възможно арестуването на убиеца нa Виктория Маринова, чийто мотив не е свързан с работата ѝ като журналист”, отбеляза той.

Председателят на парламентарната група на Европейската народна партия Манфред Вебер също реагира в „Туитър”. „Горещо приветствам предварителните резултати от разследването на убийството на Виктория Маринова. Българските власти действаха бързо и ефективно”, написа той.

