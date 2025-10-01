Европа губи по 600 футболни игрища природа и земеделска земя всеки ден – това разкри разследване на The Guardian и негови партньори. Анализ на сателитни изображения от Великобритания и континентална Европа за периода 2018-2023 г. показва скоростта и мащаба, с които зелените площи се превръщат в бетон и асфалт, погълнати от пътища, жилищни комплекси и луксозни голф игрища.

За първи път подобен мащабен мониторинг показва какво се случва с природата в Европа. Проектът Green to Grey, реализиран съвместно с учени от Норвежкия институт за природни изследвания (Nina), показва, че Европа губи около 1500 кв. км зелени площи годишно – или 9000 кв. км за пет години, колкото е площта на Кипър.

Това се равнява на близо 30 кв. км седмично, или 600 футболни игрища всеки ден.

Най-голямата част от загубата е на природни територии – около 900 кв. км на година, но около 600 кв. км земеделски земи също биват застроявани, което застрашава хранителната сигурност и здравето на Европа.

Проф. Стив Карвър от Университета в Лийдс казва: „Загубата на земя заради строителство е един от основните двигатели на изчезването на дивата природа и биоразнообразието. Но губим и обработваеми площи, докато градовете ни се разширяват върху зеления пояс и земеделските земи.“

Най-често новото застрояване е за жилища и пътища, но природата и обработваемата земя се унищожават и заради луксозни проекти за богатите, туризъм, консуматорство и индустрия.

Примери:

Португалия – почти 300 хектара защитени дюни на плажа Гале до Мелидеш, на час южно от Лисабон, са унищожени за изграждането на голф игрище и курорт CostaTerra Golf and Ocean Club. Там имоти ще се продават за около £5,6 млн. Комплексът, все още в строеж, е собственост на американската фирма Discovery Land Company и ще бъде втори дом за принцеса Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк, който работи за проекта. Макар земята да е част от Натура 2000, властите дали разрешение с аргумент за „икономически ползи“. Голф игрището ще консумира до 800000 литра вода дневно.

Снимка: The Guardian

Турция – зоната Чалтълъдeре в провинция Измир, дом на застрашени видове животни, е бетонирана заради строежа на ново яхтено пристанище. Статутът ѝ на защитена територия е отменен през 2017 г. Сателитни снимки показват как ключова спирка за мигриращи птици е залята от бетон. Проектът на корпорацията Yatek, предвижда производство на 132 яхти годишно и обещава икономически растеж и хиляди работни места.

Снимка: The Guardian

Противници, като организацията ClientEarth, твърдят, че проектите не отговарят на критериите за „обществен интерес“ и показват как икономическите аргументи се използват за оправдание на разрушаването на ценни природни територии.

