Координирана полицейска акция във Франция, България, Испания и Румъния доведе до разбиването на престъпна мрежа, която години наред е уреждала тенис мачове в цяла Европа.

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст) по време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. насам с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са играчи извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.

„Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.“, съобщава Евроюст, цитирана от БТА.

Първите подозрения възникнаха, след като разследващите забелязаха внезапни загуби в ключови моменти в мачовете. Подозрението се засили допълнително, когато в няколко държави бяха открити идентични залози, насочени към едни и същи тенисисти. Залозите най-често са били на загуба на сет или мач от конкретен играч, а сметки за залагания са били откривани изключително за тези транзакции. Разследването показа, че центърът на операциите е бил в България, където са се извършвали дейностите и са се координирали посредници в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния. Във всички страни са проведени претърсвания с цел получаване на допълнителни доказателства. Разследването на мрежата, която е уреждала тенис мачове в Европа, все още продължава и властите не изключват нови арести.

