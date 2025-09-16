Евакуираха 1400 туристи от Мачу Пикчу

Около 1400 туристи бяха евакуирани от района на Мачу Пикчу, известния археологически обект в Перу, поради протест, съобщиха властите в Лима, предаде АФП.

„Успяхме да евакуираме около 1400 туристи“, каза министърът на туризма Десилу Леон пред радио RPP. Той добави, че още 900 са останали блокирани в района. Властите не уточниха колко чужденци са засегнати сред туристите. Железопътното обслужване до цитаделата на инките беше спряно на 15 септември, след като протестиращи блокираха жп-линията.

Полицейските сили позволиха евакуацията на туристите преди да бъде въведена нова блокада. Основният достъп до Мачу Пикчу е с влак от Куско, древната столица на империята на инките, разположена на 110 км.

Протестиращите настояват нова компания да поеме автобусния транспорт между гарата и археологическия обект, след изтичането на 30-годишна концесия. Включен в списъка на световното културно наследство от 1983 г., Мачу Пикчу посреща средно по 4500 посетители на ден, включително голям брой чужденци.

Протестиращи поставиха камъни и дървета на няколко участъка от железопътната линия. Протестът се организира от Фронта за защита на интересите на Мачу Пикчу, който в изявление в неделя обяви безсрочна стачка, докато не започне да функционира новата компания за сухопътен транспорт. Въпреки че концесията ѝ е изтекла, компанията Consettur Machupicchu продължава да работи, без да предоставя допълнителни подробности.