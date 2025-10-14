dalivali.bg
София
сега Облачно 15°
15 Облачно 15°
16 Разкъсана облачност 15°
17 Разкъсана облачност 15°
18 Разкъсана облачност 14°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Необичайна за октомври буря: Власти евакуираха десетки жилища

Засегнат е американският мегаполис Лос Анджелис

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:55 ч. 14.10.2025 г.

Властите наредиха евакуация за десетки жилища в засегнати от горските пожари в началото на тази година квартали на американския мегаполис Лос Анджелис, след като необичайна за октомври буря връхлетя южната част щата Калифорния, пораждайки опасения от поройни дъждове, силни ветрове и кални свлачища, предаде Асошиейтед прес.

"Силно обезпокоени сме от времето", заяви на пресконференция снощи кметицата на Лос Анджелис - Карън Бас. Тя обясни, че ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

„Достигнахме преломна точка“: Полицейски час в Лос Анджелис (СНИМКИ)

В периметъра на евакуираните райони попаднаха 115 жилища, най-вече в "Пасифик Палисейдс" и "Мандевил Кениън". И двата квартала бяха засегнати от мащабните пожари през януари, в които загинаха над 30 души, а повече от 17 000 домове в окръг Лос Анджелис бяха разрушени, предаде БТА. 

Горските пожари обезлесяват хълмовете, а когато няма дървета и каквато и да е растителност, които да задържат повлечената от проливен дъжд почва, както и ветровете, вероятността от свлачища и опустошения при бури рязко нараства, отбелязва АП.

21 000 долара и кръвопреливане: Котка и стопанката ѝ се събраха два месеца след пожарите в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Кметицата Бас и други представители на властите предупредиха жителите в целия регион да бъдат бдителни и да не напускат домовете си. Най-тежката ситуация се очаква днес, след като над 16 000 домакинства вече останаха снощи без електричество, информира сайтът "Пауъраутидж" (PowerOutage.us).

Дъждът по време на бурята може да достигне до 10,2 см в някои райони, предупреди подразделението на Националната метеорологична служба на САЩ в Лос Анджелис. Оттам определиха стихията като "рядка и много мощна метеорологична система".

Живот сред пепелта: Как природата се възстановява след горските пожари

АриелКоен, дежурен синоптик във филиала в Лос Анджелис, предупреди, че в резултат на бурята може да се формират няколко торнада, и подчерта, че едно от основните изпитания е нейната непредсказуемост.

"Естеството на тази система е такова, че не можем да бъдем сигурни точно кога и къде ще връхлети бурята. Можем да предвидим какво ще се случи непосредствено преди то да се случи", разясни Коен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“
5-годишно дете е простреляно край блок в Ямбол

5-годишно дете е простреляно край блок в Ямбол
Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)

Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж

Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Снимка: Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Снимка: Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Лице в лице
Снимка: Емилия Милчева, Александър Симов, Георги Харизанов и Мохамед Халаф са гости в "Лице в лице"
Емилия Милчева, Александър Симов, Георги Харизанов и Мохамед Халаф са гости в "Лице в лице"
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука