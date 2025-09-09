Европейският парламент е на път да даде окончателно одобрение на закон, целящ драстично намаляване на хранителните отпадъци и ограничаване на екологичния отпечатък на бързата мода, предаде АФП.

Според Брюксел, в 27-те държави членки на ЕС се генерират около 130 кг хранителни отпадъци на човек годишно – общо 60 милиона тона, както и около 15 кг текстилни отпадъци. Чрез ограничаване на хранителните отпадъци ЕС цели да намали и използването на вода, торове и енергия за производство, обработка и съхранение на храна, която в крайна сметка се изхвърля.

Същата логика се прилага и при текстила: производството на една памучна тениска изисква 2 700 литра вода – количество, което средният човек пие за две и половина години, информира БГНЕС.

Държавите членки ще имат задължителни цели за намаляване на хранителните отпадъци, но сами ще решават как да ги постигнат. До 2030 г. те трябва да намалят с 30% хранителните отпадъци от домакинства, търговия на дребно и ресторанти спрямо нивата от 2021-2023 г., както и с 10% отпадъците от преработката и производството на храни.

Докладчикът в парламента Анна Залевска предложи „таргетирани решения“, като промоция на т.нар. „грозни“ плодове и зеленчуци, уточняване на датите на годност и даряване на непродадена, но годна за консумация храна.

Ресторантите и хотелиерският сектор продължават да се противопоставят на задължителните цели и настояват за кампании за информираност на потребителите. „Ключът е повишаване на осведомеността – особено сред потребителите. Над 50% от хранителните отпадъци в Европа се генерират в домакинствата,“ посочва Марин Тизон от Hotrec.

Новият закон актуализира директива от 2008 г. за отпадъците и разширява обхвата ѝ и към текстилната индустрия. Производителите ще трябва да покриват разходите за събиране, сортиране и рециклиране на облекла, килими, матраци и други текстилни изделия. В момента по-малко от 1% от текстилните отпадъци в света се рециклират, като в ЕС се генерират 12,6 млн. тона годишно.

Законът цели също да ограничи влиянието на ултра евтината бърза мода, внасяна предимно от Китай чрез платформи като Shein, която е обект на разследване от Брюксел за рискове, свързани с незаконни продукти. В отделна инициатива ЕС предлага и такса от два евро за малки пратки, за да ограничи масовия внос, който миналата година достигна 4,6 милиарда малки пратки – повече от 145 на секунда, 91% от които от Китай.

Фермерският сектор е изключен от целите за намаляване на отпадъците, което предизвика тревога сред екологични организации като WWF. „Загубите преди, по време и след прибиране на реколтата или отглеждането на животни съставляват значителна част от хранителните отпадъци по веригата на стойността,“ посочва организацията.

