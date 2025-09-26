На среща в Овалния кабинет в четвъртък, 25 септември, с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни нова „сценка“ от любимия си репертоар.

След скандала в Белия дом с Володимир Зеленски и обвиненията срещу президента на Южна Африка, сега на „горещия стол“ до Тръмп седна Ердоган.

Американският президент започна представянето на госта с това колко добри приятели са двамата и изтъкна, че се познават от години.

„Ние сме приятели от дълго време, всъщност дори четири години, когато бях в изгнание, несправедливо, както се оказа – (заради – бел. ред.) манипулирани избори. Знаете ли, той знае за манипулираните избори по-добре от всеки друг. Но когато бях в изгнание, ние все още бяхме приятели. Това винаги е добър начин да разбереш - тест за приятелство. Но той е високо уважаван човек, той е много уважаван в страната си и в цяла Европа.“, обясни Доналд Тръмп.

Първото посещение на Ердоган в Белия дом от около шест години идва в момент, когато Анкара е склонна да се възползва от американската администрация, която е нетърпелива да сключва сделки в замяна на скъпи споразумения за оръжия и търговия.

Имайки това предвид, може би Ердоган избра линията на най-ниското съпротивление и реши да не споделя знанията си за това как се манипулират изборни резултати или да прави опит да опровергава Тръмп.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK