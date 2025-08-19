Епидемия от легионерска болест се разпространява в квартал „Харлем“ в Ню Йорк отне живота на 5 души, а още 14 са хоспитализирани, съобщиха здравните власти.

„Здравният департамент на Ню Йорк в момента разследва огнище на легионерска болест в Централен Харлем“, се казва в изявление на здравния департамент на Ню Йорк, цитирано от БГНЕС.

„Към 18 август има 108 потвърдени случая, пет смъртни случая и 14 души, които в момента са хоспитализирани“, уточняват властите.

Легионерската болест, която не се предава директно от човек на човек, се причинява от бактерии, които могат да се размножават във вода и климатични системи. Разпространявайки се чрез заразени капчици, бактерията може да предизвика треска и пневмония, особено при хора с отслабена имунна система.

Болестта е получила името си от първата известна епидемия, която е избухнала през 1976 г. в хотел във Филаделфия, където се е провеждала конференция на Американската асоциация на ветераните от войната.

Тогава се заразили над 220 души, от които 34 са починали. „Здравният департамент е взел проби и е тествал водата от охладителните кули в зоната на разследването. Всички охладителни кули с първоначални положителни резултати за бактерията Legionella са преминали през необходимото от Здравния департамент лечение“, се казва в изявлението на здравния департамент на Ню Йорк.

„Тази епидемия в общността не е свързана с доставката на топла или студена вода в сградата“, се уточнява в него.

