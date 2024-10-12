Шестима души, включително 18-годишен пешеходец, са ранени при сблъсък на полицейски автомобил с друго превозно средство в източния германски град Хале снощи.

Двама души са били приети в болница, след като полицейският автомобил се е ударил снощи с друга кола на кръстовище, съобщи БТА.

При сблъсъка полицейският автомобил е изхвърчал от пътя и е ударил пешеходец, който е чакал на светофар.

Младежът е бил затиснат между автомобила и стълба на светофара и е получил сериозни наранявания.

Другият кола е навлязла в насрещното платно и е ударила трети автомобил. Летящи отломки ранили друг пешеходец.

Тримата полицаи в полицейския автомобил и водачът на втория участващ автомобил също имат наранявания.

Според говорителката се разследва дали полицейският автомобил се е движил със светлинен сигнал и специален звуков сигнал.

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