Шестима души, включително 18-годишен пешеходец, са ранени при сблъсък на полицейски автомобил с друго превозно средство в източния германски град Хале снощи.
Двама души са били приети в болница, след като полицейският автомобил се е ударил снощи с друга кола на кръстовище, съобщи БТА.
При сблъсъка полицейският автомобил е изхвърчал от пътя и е ударил пешеходец, който е чакал на светофар.
Младежът е бил затиснат между автомобила и стълба на светофара и е получил сериозни наранявания.
Другият кола е навлязла в насрещното платно и е ударила трети автомобил. Летящи отломки ранили друг пешеходец.
Тримата полицаи в полицейския автомобил и водачът на втория участващ автомобил също имат наранявания.
Според говорителката се разследва дали полицейският автомобил се е движил със светлинен сигнал и специален звуков сигнал.
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