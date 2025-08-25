Единственият оцелял гост на обяд, на който трима други починаха след като им бе сервирана храна, съдържаща смъртоносни гъби, заяви пред австралийски съд в понеделник, че действията на домакинята и осъдена убийца Ерин Патерсън са го оставили да се чувства „наполовина жив“.

Патерсън бе призната за виновна миналия месец, че е примамила свекърва си Гейл Патерсън, свекъра си Доналд Патерсън и сестрата на Гейл – Хедър Уилкинсън – на обяд в дома ѝ и ги е отровила с индивидуални порции телешко „Уелингтън“, съдържащи токсични гъби Amanita phalloides, известни още като „смъртоносна шапчица“.

Съдебните заседатели също така я признаха за виновна в опит за убийство на Иън Уилкинсън – съпругът на Хедър, който оцеля след злополучния обяд през 2023 г. в дома на Патерсън в Леонгата – град с около 6000 жители, на 135 км югоизточно от Мелбърн.

Заради тежестта на престъпленията ѝ, присъдата на Патерсън може да бъде само доживотен затвор, заяви в понеделник нейният адвокат по време на съдебното заседание преди произнасяне на присъдата.

По-рано Иън Уилкинсън заяви пред съда в Мелбърн, че смъртта на съпругата му го е оставила съкрушен:

„Наистина е ужасна мисълта, че някой е могъл съзнателно да реши да ѝ отнеме живота. Без нея се чувствам наполовина жив“, каза той, разплаквайки се, докато чете изявлението си за въздействие върху жертвата.

Уилкинсън, пастор в местна църква, прекарал месеци в болница в процес на възстановяване от отравянето и заяви, че е оцелял по чудо.

Той призова Патерсън, която твърди, че отравянията са били неволни и продължава да настоява за невинността си, да признае вината си:

„Насърчавам Ерин да приеме моето предложение за прошка за причинените вреди с пълно признание и разкаяние. Не ѝ желая зло“, каза той.

„Аз вече не съм жертва на Ерин Патерсън – тя стана жертва на моето милосърдие.“

Снимка: Би Би Си

Съдът получи общо 28 изявления от жертви, като седем от тях бяха прочетени публично.

Отчужденият съпруг на Ерин – Саймън Патерсън, който също бил поканен на обяда, но отказал, говори за опустошителното въздействие върху двете им деца:

„Мрачната реалност е, че те живеят в безвъзвратно разбито семейство с един-единствен родител, докато почти всички около тях знаят, че майка им е убила баба им и дядо им“, каза той в изявление, прочетено от името му.

Той добави, че изключителният медиен интерес към случая – който прикова вниманието на Австралия през цялото 10-седмично дело – е бил травматичен за семейството.

Настоящото заседание ще бъде включено в решението за присъдата на съдия Кристофър Бийл, което ще бъде произнесено на 8 септември.

„Това е изключително тежко престъпление и не спорим, че присъдата трябва да бъде доживотен затвор“, заяви адвокатът на Патерсън – Колин Менди, в понеделник. Въпреки това, Менди призова съдията Бийл да определи срок за възможно условно освобождаване, което би ѝ дало шанс за евентуално излизане от затвора.

Той аргументира, че „позорната“ ѝ репутация ще направи престоя ѝ в затвора много по-труден от този на обикновен затворник, и че при 30-годишен минимален срок, тя ще бъде на 80 години, преди изобщо да може да бъде разгледана за освобождаване.

По-рано съдът чу свидетелски показания от Дженифър Хоскинг, заместник-комисар на „Корекции Виктория“ – органът, който управлява затвора, в който тя се намира. Тя заяви, че Патерсън в момента се държи в изолация заради собствената ѝ безопасност и ѝ е разрешено да контактува само с една друга затворничка, осъдена за тероризъм.

Прокуратурата настоява, че Патерсън никога не бива да бъде освободена.

Патерсън има 28 дни след произнасянето на присъдата, за да подаде обжалване, но засега не е посочила дали ще го направи.