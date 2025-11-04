dalivali.bg
София
сега Дъжд
16 Дъжд
17 Дъжд
18 Облачно
19 Облачно
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Стрелба в Брюксел: 11-годишно дете е ранено

Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:50 ч. 04.11.2025 г.

Единайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга.

Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми. Детето е с леки наранявания и му е оказана медицинска помощ.

На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.

Стрелба в Брюксел, двама души са ранени

Инцидентът е станал малко след полунощ. На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила. Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента. По първоначални данни, след стрелбата двама заподозрени са избягали със скутери, информира БТА. 

Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство, пише ДПА. През последните месеци в Брюксел имаше поредица случаи на насилие с огнестрелно оръжие, свързани с трафика на наркотици, припомня агенцията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Беше с момиче. Само се хилеше“: Бившият шеф в „Автомагистрали“, помел коли в София, е имал предишни нарушения

„Беше с момиче. Само се хилеше“: Бившият шеф в „Автомагистрали“, помел коли в София, е имал предишни нарушения
До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино

До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино
Публикуваха проекта на бюджет за 2026 г.: Дефицитът е 3%. Инфлацията ще достигне 3,5%

Публикуваха проекта на бюджет за 2026 г.: Дефицитът е 3%. Инфлацията ще достигне 3,5%
40 полицаи издирвали избягалите затворници, един е открит в храстите (ВИДЕО)

40 полицаи издирвали избягалите затворници, един е открит в храстите (ВИДЕО)
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина

Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Тази сутрин
Снимка: Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Снимка: „6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
Снимка: Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Лице в лице
Снимка: Румен Радев, Христина Христова и Любчо Нешков - гости в "Лице в лице"
Румен Радев, Христина Христова и Любчо Нешков - гости в "Лице в лице"
Снимка: Казусът с "Лукойл"
Казусът с "Лукойл"
Снимка: Защита и подкрепа на българското производство
Защита и подкрепа на българското производство
Тази събота и неделя
Снимка: bTV Новините стават на 25 години
bTV Новините стават на 25 години
Снимка: Пикантен карфиол с крем от кашу
Пикантен карфиол с крем от кашу
Снимка: "Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
"Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
120 минути
Снимка: В главната роля: Мартин Атанасов
В главната роля: Мартин Атанасов
Снимка: Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Снимка: Endurosat - българският космически феномен
Endurosat - българският космически феномен