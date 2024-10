Катастрофа с двуетажен училищен автобус в Ирландия, има ранени

Двуетажен училищен автобус, превозващ повече от 60 пътници, е катастрофирал в графство Даун. Службата за бърза помощ на Северна Ирландия обяви, че става дума за „голям инцидент“, пише Би Би Си.

Има съобщения, че 43 ученици и шофьора са ранени, като четирима „от тях ще се нуждаят от болнично лечение“.

По-голямата част от пътуващите в автобуса са ученици от Strangford College.

Пожарната и спасителна служба на Северна Ирландия е изпратила пет пожарни коли и специализиран екип на мястото на инцидента.

