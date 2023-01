Двуетажен автобус, превозващ работници, се обърна на заледен път в Самърсет, Великобритания, съобщава Би Би Си.

Инцидентът е станал на път А39 в 6:00 часа сутринта днес. В него е участвал и мотоциклет.

This is the bus that overturned in Somerset this morning. Major incident declared, many injuries, some serious pic.twitter.com/JAtF461imi