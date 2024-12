Две жени бяха откарани в болница, след като атракцион на панаир падна на земята, докато работи, в центъра на Бирмингам.

На снимки и видеа в социалните мрежи се виждат жици от най-малко две гондоли на 55-метровия атракцион City Flyer, заплетени една в друга, пише Би Би Си.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта. На място са извикани екипи на спешната помощ.

Жените не са пострадали сериозно, но са били откарани си линейка в болница. Други 11 души са прегледани на място. Не се е наложило тяхната хоспитализация.

Полицията е поставила кордон, а хората са помолени да избягват района, където е станал инцидентът.

#LATEST: A Christmas fairground has been sealed off after a ride 'failed and crashed' tonight, with two women rushed to hospital and 11 others injured in the horror incident.



Police and paramedics hurried to the scene at Centenary Square, near the library in Birmingham at 7.30pm… pic.twitter.com/n7JfsxZXlj