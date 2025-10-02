dalivali.bg
Двама загинали при безпрецедентно насилие в Мароко

За втора поредна вечер насилието разтърси страната

Снимка: Reuters
Публикувано в  10:57 ч. 02.10.2025 г.

Двама души бяха застреляни снощи, докато се опитваха да „щурмуват“ жандармерийска бригада в южната част на Мароко.

Това е най-сериозният инцидент от началото на протестите, които започнаха на 27 септември от младежка група, наречена GenZ 212 , чиито инициатори са неизвестни. Те събраха стотици демонстранти в Казабланка, Танжер и Тетуан с лозунги: „Народът иска  край на корупцията“ и „Свобода, достойнство и социална справедливост“. Протестиращите в Казабланка също така призоваха за „освобождаването“ на министър Азиз Аханнуш.

Но, за втора поредна вечер насилието разтърси страната. В Лъклия, близо до Агадир (юг), жандармеристи „бяха принудени да използват служебното си оръжие, като част от самозащита, за да отблъснат атака и щурм, извършени от групи лица“, съобщиха местните власти, цитирани от информационната агенция MAP.

Двама души бяха убити, а други бяха ранени. Въоръжени с хладни оръжия, нападателите подпалили превозно средство и част от сградата, преди да щурмуват бригадата в „опит за кражба на боеприпаси, оборудване и служебно оръжие“, добави агенцията. Според същите източници, актове на вандализъм са били извършени и в малки градове като Келяат М'Гуна, които не са били сред местата за демонстрации, определени от колектива GenZ 212.

В късните часове на 30 септември при неразрешени демонстрации се стигна до сблъсъци с органите на реда в градове като Уджда и Инзеган, предградие на Агадир. След това насилие, при което бяха ранени близо 300 души, предимно служители на реда, бяха арестувани над 400 души, съобщи Рашид Ел Халфи, говорител на Министерството на вътрешните работи. Той добави, че са били подпалени над 140 полицейски превозни средства и 20 частни автомобила, а протестиращите са нахлули и в правителствени учреждения, банкови клонове и бизнес сгради, особено в Инзеган и Уджда.

Вчера прокуратурата в Рабат започна производство срещу втора група от 97 души, включително трима задържани, заяви пред АФП техният адвокат Суад Брахма, добавяйки, че дата на процеса все още не е определена. Първата група от 37 души, включително трима задържани, е планирана да бъде съдена на 7 октомври, според Брахма.

Групата GenZ 212 се появи наскоро чрез призиви за протести в социални медийни платформи като Дискорд. Тя се описва като „дискусионно пространство“ по „въпроси, които засягат всички граждани, като здравеопазване, образование и борба с корупцията“ и твърди, че отхвърля „насилието“ и действа от „любов към страната и краля“ Мохамед VI.

