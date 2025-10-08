Хюго и Рос Търнър ще атакуват 6476-метровия връх Мера в Непал след броени дни, подкрепени от изследователи от Университета в Портсмут.
36-годишните мъже ще събират ценни научни данни за разработването на екипировки при изкачване в студено време.
Изследователите ще следят телесната им температура, когнитивните им способности и хормоните на стреса.
