Хюго и Рос Търнър ще атакуват 6476-метровия връх Мера в Непал след броени дни, подкрепени от изследователи от Университета в Портсмут.

36-годишните мъже ще събират ценни научни данни за разработването на екипировки при изкачване в студено време.

Изследователите ще следят телесната им температура, когнитивните им способности и хормоните на стреса.

