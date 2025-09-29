Двама души бяха убити в руската Московска област в резултат на украинско нападение с дронове тази нощ, предаде БТА.

Агенцията се позова на публикация на губернатора на областта Андрей Воробьов в приложението „Телеграм“.

Снощи руският град Белгород беше засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, съобщават местните власти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK