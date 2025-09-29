Двама души бяха убити в руската Московска област в резултат на украинско нападение с дронове тази нощ, предаде БТА.
Агенцията се позова на публикация на губернатора на областта Андрей Воробьов в приложението „Телеграм“.
Снощи руският град Белгород беше засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, съобщават местните власти.
