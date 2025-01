Най-малко 20 души са сериозно ранени при сблъсък на два трамвая в тунел близо до гарата във френския град Страсбург, съобщава "Дойче веле".

„Според първоначалната информация броят на пострадалите е 20 души, които са в относително тежко състояние“, заявиха властите.

Катастрофата е станала, след като един от трамваите е сменил релсите и се е сблъскал с трамвай, който е бил спрял, съобщи френската телевизия BFM TV.

Видеокадри на свидетели в социалните мрежи показват хаоса на гарата и тичащи хора.

Един от трамваите изглежда е дерайлирал в резултат на удара.

Two trams collide at Strasbourg in France, several injured #Strasbourg #France pic.twitter.com/0JfExaIsjO