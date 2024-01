Най-малко 24 души са пострадали, след като два влака се сблъскаха и дерайлираха в четвъртък следобяд в Манхатън, Ню Йорк, предаде Си Би Ес Нюз.

Спасителните служби са отцепили един от най-натоварените райони в Манхатън.

Три линии на метрото са спрени, а северозападната част на главния остров на мегаполиса квартал "Горен Уест Сайд" бе напълно отцепен от пожарната, полицията и линейките.

Няма тежко ранени при сблъсъка. В единия влак е имало 300 пътници, а другият е бил празен, когато е спрял на един коловоз.

Всички пътници са били евакуирани.

Все още не е ясна причината за инцидента. Разследването продължава.

Our team is responding to the train derailment on the 1/2/3 line at 96th street. @FDNY and @NYPDNews emergency personnel are on the ground assisting efforts. Please avoid the 96th and Broadway area if you can. https://t.co/tOpe0rOWKw pic.twitter.com/CWZ3gsWM9v