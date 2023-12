Мианмар вече е най-големият производител на опиум в света, измествайки Афганистан, показват данните на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) през 2022-23 г.

Мианмар е произвела приблизително 1 080 тона опиум, което е над три пъти повече от Афганистан през същия период.

Данните идват, след като производството на опиум в Афганистан спадна с около 95 % до около 330 тона след забраната на талибаните за отглеждане на мак през април миналата година.

